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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 6 Mayıs bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Mayıs 2025 Salı yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son 2 haftanın zirvesine çıktı. Doların zayıflaması ve küresel ticaret belirsizliklerinin beraberinde getirdiği güvenli liman talebi, değerli metale olan ilgiyi artırdı. Yönünü yukarı çeviren gram altın, saat 07:45 itibarıyla 4 bin 166 lira seviyesinde seyrederken, çeyrek altın 6 bin 811 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 08:04 Güncelleme: 06.05.2025 - 08:04
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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