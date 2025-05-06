Altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin planlarının güvenli liman varlıklarına olan ilgiyi artırmasıyla altın fiyatları, bu sabah son 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcılar ayrıca bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) faz kararı toplantısını da yakından takip ediyor. Altın, günün erken saatlerinde 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...