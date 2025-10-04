Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI! 5 Ekim 2025 bugün ata, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları son durum: 5 Ekim 2025 bugün ata, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da anlık değişen canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın üst üste yedinci haftalık yükselişine yöneldi. ABD'de hükümetin kapanması ve istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte altın fiyatı tarihi zirvelere çıkmıştı. En son ons altın ise 3884 dolar seviyesinde işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? 5 Ekim 2025 Cumartesi ata, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 07:53 Güncelleme: 04.10.2025 - 23:50
