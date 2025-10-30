Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 EKİM: Bugün altın ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı!

        Altın yükselişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları 30 Ekim 2025 Perşembe verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana sert düşüş yaşayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Değerli metal, ABD Merkez Bankasının (Fed) olası faiz indirimi ihtimaline karşılık hafif primli seyrediyor. Güne 3956 dolardan başlayan ons altın, an itibarıyla 4.017 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 5400 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 00:13 Güncelleme: 30.10.2025 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bugün trafiğe kapalı yollar listesi
        Bugün trafiğe kapalı yollar listesi
        Kuruluş Orhan oyuncuları ve dizi karakterleri
        Kuruluş Orhan oyuncuları ve dizi karakterleri
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Habertürk Anasayfa