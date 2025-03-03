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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 MART 2025: Altın yeniden yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yeniden yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları güncel verileri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, geçen haftaki sert düzeltmenin ardından yükseldi. Külçe altın, yılın rekor kıran başlangıcından sonra bazı yatırımcıların kâr elde etmesiyle 2025'in ilk haftalık kaybını elde ettikten sonra ons başına 2.870 dolara yakın işlem görüyor. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli ticaret ortaklarına ithalat vergileri uygulamaya hazırlanmasını değerlendiriyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 07:28 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:20
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