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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 3 Ağustos 2024: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükseliyor! 3 Ağustos 2024 Altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları yükseliyor; Fed'in Eylül ayında faiz indirimine işaret etmesi altın fiyatlarına olumlu etki etti. Bugün gram altın 2 bin 608 TL'den, çeyrek ise 4 bin 173 TL'den işlem görüyor. İşte, 3 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 07:35 Güncelleme: 03.08.2024 - 07:35
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