        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 29 EKİM: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 29 Ekim 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Doların değer kazanması ve ABD ile Çin arasında ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair işaretler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı yarattı. An itibarıyla ons altın 3.910 dolar seviyesine geriledi. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 29 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 29.10.2025 - 00:07 Güncelleme: 29.10.2025 - 00:07
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
