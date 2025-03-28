Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 28 Mart 2025 Cuma haftanın son işlem günü için araştırılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Altın, Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
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Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem günü için araştırılıyor. ABD Başkanı Trump, tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koydu. Bu gelişme sonrası ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler artarken yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönlendi. Ons altının fiyatı, 3.077 doları görerek yeni rekor kırdı. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 769 liradan, çeyrek altın ise 6 bin 162 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3731 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3731 lira, en yüksek de 3761 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3769 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.768,5780
Satış: 3.769,0420
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.077,29
Satış: 3.077,89
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.029,9800
Satış: 6.162,3200
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.123,16
Satış: 24.578,74
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.518,00
Satış: 24.754,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.023,89
Satış: 12.327,07
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.123,16
Satış: 24.578,74
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 24.675,91
Satış: 25.293,67
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.052,30
Satış: 2.968,43
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.430,59
Satış: 3.623,03
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 60.917,00
Satış: 61.761,00