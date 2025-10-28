Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 28 EKİM 2025: Altında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşayacağı beklentisi küresel piyasalarda risk iştahını artırırken güvenli liman talebini düşürüyor. Bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler ise düşüşü sınırlı tutuyor. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 4.062 dolardan işlem görürken, gram altın 5.436 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 00:18 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:18
