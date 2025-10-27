Canlı altın fiyatları 27 Ekim 2025 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin beklentiler küresel piyasalarda risk iştahını artırıyor. Güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasıyla altın yeni haftada da düşüşünü sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın ve çeyrek altın fiyatları merak edilirken yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 27 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…