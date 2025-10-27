Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 27 EKİM 2025: Altında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşayacağı beklentisi küresel piyasalarda risk iştahını artırırken güvenli liman talebini düşürüyor. Bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler ise düşüşü sınırlı tutuyor. Saat 07.30 itibarıyla ons altın 4.114 dolardan işlem görürken, gram altın 5.500 TL'nin altında seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 08:50 Güncelleme: 27.10.2025 - 08:50
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
