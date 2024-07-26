Altın fiyatlarında yatay seyir! 26 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu
Dalgalı bir hafta geçiren altın fiyatları haftanın son gününe yatay seyir ile başladı. Bugün gram altın 2 bin 523 TL'den, çeyrek ise 4 bin 35 TL'den işlem görüyor. İşte, 26 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı. Bununla beraber, analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 26 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARINDA YATAY SEYİR!
520 liradan yaparken; 26 Temmuz Cuma günü de 2 bin 523 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 33 liradan, 4 bin 35 liraya düştü.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.523,9130
Satış: 2.524,1580
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.374,54
Satış: 2.374,85
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.035,7900
Satış: 4.124,7000
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Alış: 16.147,97
Satış: 16.453,30
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.048,75
Satış: 8.251,89
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.147,97
Satış: 16.453,30
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.848,20
Satış: 17.278,32
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.375,36
Satış: 1.809,24
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.330,47
Satış: 2.469,28