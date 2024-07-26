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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 26 Temmuz 2024! Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! 26 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Dalgalı bir hafta geçiren altın fiyatları haftanın son gününe yatay seyir ile başladı. Bugün gram altın 2 bin 523 TL'den, çeyrek ise 4 bin 35 TL'den işlem görüyor. İşte, 26 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 07:29 Güncelleme: 26.07.2024 - 07:29
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