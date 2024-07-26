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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 26 Temmuz 2024! Altın fiyatları düşüyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 26 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz haftalarda Fed yetkililerinin açıklamalarından sonra piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisi altının rekor üzerine rekor kırmasını sağlamıştı. Ancak bu hafta altın fiyatları duruldu ve fiyatlar düşmeye başladı. Bugün gram altın 2 bin 520 TL'den, çeyrek ise 4 bin 33 TL'den işlem görüyor. İşte, 26 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 00:02 Güncelleme: 26.07.2024 - 00:02
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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