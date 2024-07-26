Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı. Bununla beraber, analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 26 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...