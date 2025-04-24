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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 NİSAN 2025 || Altın yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 25 Nisan Cuma verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında gerileme başladı. ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda Çin açısından tarife oranlarının düşebileceğini belirtmesi ve bunun yanında Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklaması altını düşürdü. Güncel verilere göre gram altın 4 bin 80 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:10
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