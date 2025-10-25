Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EKİM 2025: Altın haftayı düşüşle kapatıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 25 Ekim 2025 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik etkiler ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları aşağı yönlü hareket ediyor. Aşırı alım bölgesine taşınan rallinin ardından sert bir düzeltme geçiren sarı metal, dokuz haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanıyor. An itibarıyla serbest piyasada gram altın 5.549 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte, 25 Ekim 2025 güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları!

        Giriş: 25.10.2025 - 00:14 Güncelleme: 25.10.2025 - 00:14
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
