Canlı altın fiyatları 24 Nisan 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları tarihi zirvesinden gevşeme gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile olan ticaret savaşlarında tarife oranının anlaşmaya göre düşeceğini açıklamasıyla altın geriledi. Güncel verilere göre, ons altın 3 bin 322 liradan, çeyrek altın 6 bin 680 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 24 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...