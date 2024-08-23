Altında yatay seyir! 24 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Hafta başından beri rekor bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarında; gram altın 2 bin 700 TL seviyesini, çeyrek ise 4 bin 300 TL seviyesini gördü. Rakamlar halen yüksek olsa da hafta başına kıyasla, altın düşüşe geçmeye başladı. Şimdi gözler önümüzdeki hafta altının kaç liradan açılış yapacağına döndü. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 24 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
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Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. Öte yandan, Fed'in Eylül'de faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.
Bölgedeki İran – İsrail geriliminin risk algısı da altının yönünü yukarı çevirmesine etki ediyor.
İç piyasada ise altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı’da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 24 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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REKOR YÜKSELİŞTE DÜŞÜŞ BAŞLADI
Gram altın dün 2 bin 732 liradan kapanış yaparken; bugün 2 bin 731 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 371 liradan, 4 bin 369 liraya geriledi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.731,0990
Satış: 2.731,5470
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.499,42
Satış: 2.499,75
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.369,7600
Satış: 4.466,0300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.478,6800
Satış: 17.808,3200
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.714,46
Satış: 8.934,22
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.483,55
Satış: 17.813,79
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.425,60
Satış: 18.889,39
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.501,66
Satış: 1.947,83
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.535,38
Satış: 2.671,49