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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 24 Ağustos 2024: Altında rekor yükseliş sürüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altında yatay seyir! 24 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Hafta başından beri rekor bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarında; gram altın 2 bin 700 TL seviyesini, çeyrek ise 4 bin 300 TL seviyesini gördü. Rakamlar halen yüksek olsa da hafta başına kıyasla, altın düşüşe geçmeye başladı. Şimdi gözler önümüzdeki hafta altının kaç liradan açılış yapacağına döndü. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 24 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 07:12 Güncelleme: 24.08.2024 - 00:08
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