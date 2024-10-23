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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 23 Ekim 2024: Gram altın zirveyi zorluyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altında yeni rekor! 23 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Dünya genelinde, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisi altını desteklemeyi sürdürüyor. Öte yandan, dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geleceği Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Küresel finansın liderlerini bir araya getirecek toplantıların 26 Ekim'e kadar süreceği kaydedilirken, toplantılardan gelen haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 23 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 07:16 Güncelleme: 23.10.2024 - 21:22
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