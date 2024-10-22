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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 23 Ekim 2024: Gram altın 3 bin TL'yi aştı! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç para oldu?

        Gram altın 3 bin TL'yi aştı! 23 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin yükselmesi ve ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla 3 bin lirayı aştı. Güvenli liman görülmesi sebebiyle talep gören altın, haftaya rekor ile başladı. Ons altın da 2.730 dolar seviyesinde bulunuyor. İşte, 23 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 07:18 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:17
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