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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 NİSAN 2025: Altında yükseliş sürüyor! Bugün gram altın, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 21 Nisan Pazartesi günü için araştırılıyor. Altın fiyatları küresel belirsizlik ortamında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altın ABD'nin ticaret savaşları gölgesinde dünya ekonomisinin nereye sürüklendiğine dair işaretlerin olmamasından kaynaklı yükselişini sürdürüyor. Alınan son verilere göre bugün gram altın fiyatı saat 17.30 itibarıyla 4.201 TL'den işlem görüyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 21 Nisan 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 07:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:47
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