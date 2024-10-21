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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 21 Ekim 2024: Gram altın 3 bin TL oldu! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Gram altın 3 bin TL oldu! 21 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Analistler tarafından uzun zamandır beklenen gram altın rekoru, 21 Ekim günü kırıldı ve gram altın 3 bin TL oldu. Ortadoğu'da giderek artan gerilim ve merkez bankalarından gelen peş peşe indirimler altını yukarı yönlü olarak desteklemeye devam ediyor. İşte, 21 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 07:11 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:43
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