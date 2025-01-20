Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak bilinen altın, yaygın bir yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Son dönemde düşüş trendinde olan altın fiyatları kayıplarını kapatmaya başladı. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, çeyrek altın 5 bin 57 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 963 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 20 Ocak 2025 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…