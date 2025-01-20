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        Haberler Bilgi Canlı altın fiyatları 20 Ocak 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükseliyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel çaptaki gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanma altın fiyatlarına yön veriyor. Yatırımcılar geçtiğimiz günlerde altının yeniden zirveyi görmesiyle birlikte heyecanlanmıştı. Bugün ons altın 2 bin 705 TL, gram altın 3 bin 93 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 20 Ocak 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 07:23 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:09
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