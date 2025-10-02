Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 EKİM 2025! Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım, Cumhuriyet altını, tam altın, ons altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 2 Ekim 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 2 Ekim 2025 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın piyasasında yükseliş devam ediyor. ABD'de federal hükümetin kapanması ve zayıflayan işgücü piyasası sinyallerinin Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirmesi, güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın, 3.883 doları aşarak yeni rekor seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatındaki yükselişle birlikte gram altın da zirvesini yeniledi. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ata ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 00:19 Güncelleme: 02.10.2025 - 00:19
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
