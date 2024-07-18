Altında düşüş başladı! 18 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Bir süredir rekor üzerine rekor kırarak, yatırımcısını güldüren altın fiyatları bugün itibarıyla düşmeye başladı. Bugün gram altın 2 bin 626 TL'den, çeyrek ise 4 bin 201 TL'den işlem görüyor. İşte, 18 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Fed’in politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.
Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki 3 verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.Analistleri bütün bunların yatırımcıları altın gibi güvenli liman varlıklarına yönlendirebileceğine işaret etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 18 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI!
Gram altın Pazartesi günü kapanışı 2 bin 629 liradan yaparken; 18 Temmuz Perşembe günü 2 bin 626 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 208 liradan, 4 bin 201 liraya geriledi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.626,03
Satış: 2.626,41
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.458,41
Satış: 2.459,17
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.201,65
Satış: 4.294,17
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.806,61
Satış: 17.124,16
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.377,05
Satış: 8.588,34
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.806,61
Satış: 17.124,16
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.525,19
Satış: 17.972,14
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.418,16
Satış: 1.860,51
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.400,02
Satış: 2.544,20