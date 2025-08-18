Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 18 AĞUSTOS 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasında Rusya ile olası bir barış anlaşmasının görüşüleceği toplantı öncesinde toparlandı. Bu toparlanma, ABD Hazine getirilerinin gevşemesi ve temkinli yatırımcı duyarlılığı ile destekledi. Ons altın, 1 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyesinden yükselerek Cuma gününe göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 353,44 dolara ulaştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları...

        Giriş: 18.08.2025 - 08:11 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:43
