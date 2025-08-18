Hükümetin 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam önerisi, memur konfederasyonları tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Bu karar sonrası İZBAN seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde İZBAN’ı kullanmak isteyen İzmirliler, "İZBAN seferleri iptal mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Araştırmalar sürerken İZBAN seferleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki, İZBAN açıldı mı, çalışıyor mu?