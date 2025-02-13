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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 ŞUBAT: Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum: 14 Şubat bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 14 Şubat 2025 Cuma haftanın son işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin ardından yükselen liman talebi ve ABD'den gelen son enflasyon verisiyle rekor seviyeye yakın bir yatay seyirde. Külçe ons başına 2.900 doların üzerinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise şu sıralar 3 bin 389 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:03
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