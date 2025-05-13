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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 14 Mayıs 2025: Altın sert düşüş sonrası dengelendi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Ons, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 14 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 14 Mayıs Çarşamba günü için araştırılıyor. Altın, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin büyük ölçüde azalması sonucu güvenli limanlara olan talebin düşmesiyle yaşanan sert satışların ardından dengelendi. Anlık verilere göre, saat 17.30 itibarıyla ons altın fiyatı 3.248 TL, Cumhuriyet altını fiyatı 25.773 TL seviyesinde. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 14 Mayıs 2025 Güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 08:03 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:19
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