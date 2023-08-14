Canlı altın fiyatları, altının ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. ABD'de açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında düşüş gösterirken altın fiyatlarında da hareketlilik yaşandı. İşte 14 Ağustos Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları canlı takip ekranı...

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