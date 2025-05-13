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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 13 Mayıs 2025: Altın sert düşüş sonrası dengelendi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın sert düşüş sonrası dengelendi! Ons, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 13 Mayıs Salı günü için araştırılıyor. Altın, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin büyük ölçüde azalması sonucu güvenli limanlara olan talebin düşmesiyle yaşanan sert satışların ardından dengelendi. Anlık verilere göre, saat 08.00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.230 TL, Cumhuriyet altını fiyatı 26.410 TL seviyesinde. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 13 Mayıs 2025 Güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 08:03 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:05
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