Altın fiyatlarında son durum! Ons, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları
Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 13 Mayıs Salı günü için araştırılıyor. Altın, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin büyük ölçüde azalması sonucu güvenli limanlara olan talebin düşmesiyle yaşanan sert satışların ardından dengelendi. Anlık verilere göre, saat 17.30 itibarıyla ons altın fiyatı 3.248 TL, Cumhuriyet altını fiyatı 25.773 TL seviyesinde. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 13 Mayıs 2025 Güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. ABD ve Çin’in karşılıklı vergi indirimine gitmesiyle küresel ticaret geriliminde tansiyon düştü. Bu gelişme sonrası güvenli liman talebindeki azalma ve riskli varlıklara dönüş, altın fiyatlarında sert satışlara neden oldu. Haftaya hızlı bir düşüşle başlayan altın, yeni denge seviyesini arıyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "13 Mayıs Salı bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları son durum…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
12 Mayıs Pazartesi günü 4 bin TL'nin altını gören gram altın, bugün saat 17.30 itibarıyla 4027 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.027,2300
Satış: 4.027,6790
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.248,9400
Satış: 3.249,6900
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.443,3500
Satış: 6.585,0900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.773,1500
Satış: 26.259,5600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.854,66
Satış: 13.178,67
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.790,02
Satış: 26.276,83
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.009,59
Satış: 27.684,67
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.227,36
Satış: 3.163,19
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.714,56
Satış: 3.906,93
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 65.966,00
Satış: 66.835,00