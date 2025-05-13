Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. ABD ve Çin’in karşılıklı vergi indirimine gitmesiyle küresel ticaret geriliminde tansiyon düştü. Bu gelişme sonrası güvenli liman talebindeki azalma ve riskli varlıklara dönüş, altın fiyatlarında sert satışlara neden oldu. Haftaya hızlı bir düşüşle başlayan altın, yeni denge seviyesini arıyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "13 Mayıs Salı bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları son durum…