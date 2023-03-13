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CANLI ALTIN FİYATLARI | 13 Mart 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında hareketlilik!13 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cuma günü değer kazanan altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Ons altındaki hareketliliğe paralel olarak altın fiyatları 3 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte, 13 Mart 2023 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış - satış rakamları...

Giriş: 13.03.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
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