Altın fiyatlarında, dolar/TL kuru ve altının ons değerinde yaşanılan son dakika gelişmelerine göre hareketlilik yaşanıyor.Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,19 artışla 1.140 liradan tamamladı. Bugün 1.156 lira ile 3 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden altın fiyatları önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazandı.

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Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi. İşte, 6 Mart 2023 Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...