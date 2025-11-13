Altın fiyatları yeniden yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 13 Kasım 2025 Perşembe günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD hükümetinin yeniden açılmasına ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin değerlendirilmesiyle yeni haftada yükseliş eğilimi göstermişti. Üç günlük yükselişin ardından değerli metal, haftanın üçüncü gününe hafif düşüşle başlasa da gün içinde yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 13 Kasım 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.
Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Altın, ABD hükümetinin yeniden açılmasına ve faiz indirimi olasılığına ilişkin beklentilerin değerlendirilmesiyle yükseliş yaşamıştı. Değerli metal haftanın üçüncü işlem gününe değer kaybıyla başlasa da gün içinde yeniden yükselişe geçti. İşte 13 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.611,1330
Satış: 5.611,7580
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.123,61
Satış: 4.124,27
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.977,8100
Satış: 9.175,2200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.911,2500
Satış: 36.588,6600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.727,00
Satış: 37.943,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.894,86
Satış: 18.346,12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.901,91
Satış: 36.580,03
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.337,55
Satış: 39.314,26
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.190,33
Satış: 4.283,59
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.279,79
Satış: 5.509,85
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.969,00
Satış: 94.640,00
