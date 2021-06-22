CANLI | Ali Koç, HABERTÜRK'te!

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

"COVID'DEN SPOR CAMİASI OLARAK ÇOK ETKİLENDİK"

"Sağlığımız iyi. Covid’i atlattık. İyi bir antikorum var. Bana hiç gelmez diye düşünüyordum. Bir sene boyunca çok insanla iç içeydim. Birçok insan Covid oldu. Evde, işyerinde olanlar oldu. Doğal olarak taraftarımızla iç içeyiz statta taraftar olmasa da. bu kadar zaman geçmedi. Bana gelmez bu iş demiştim ama nisanda yakalandık. Çok şükür hafif atlattım. Ama şunu söyleyebilirim, güzel haber, bu konu tabii hepimizi endişelendiriyor. Biz, spor camiası olarak da çok etkilendik. Sporcularımız bu işten çok etkilendi. Şanssızlığımıza en kritik noktalarda, işte Euroleague CSKA serisi öncesi gibi. Çok iç içe yaşadık. Binlerce test olundu. Ama burada baktığım zaman şu iyi haberi vereyim, kendi hastanelerimizden söyleyeyim, son dönemde ciddi bir trafik azaldı. Acilde ve yoğun bakımda yataklar boşaldı. Covid katlarında da azalma oldu, bazılarını kapattık. Dolayısıyla akşam haberlerde gördüğümüz tabloyu kendi hastanelerimizde de yaşıyoruz. Bu da çok umut verici bir durum."

"BİR SEZONU DAHA TARAFTARSIZ GEÇİRECEK DURUMUMUZ YOK"

"Buradan futbola bağlayalım; geçen yaz da umut verici bir durumdaydık. Fakat ne olduysa yazın, konfor alanları genişledi, önlemleri de daha az ciddiye aldık ve tekrar bir ikinci dalgayı yaşadık. İnşallah bu yaz döneminde bunu yaşamayız. Ben henüz olamadım aşı Covid atlattığım için ama herkesi aşı olmaya ve rehavete kapılmaya davet ediyorum. Çünkü biz kulüpler olarak bir sezonu daha seyircisiz geçiremeyiz. Bir sezon daha statların, salonların kapanma lüksü hiçbir kulüp için yok. Bizim yayın gelirinden sonra ikinci en büyük gelirimiz stat gelirleri. Bilhassa büyük kulüpler için. Bir sezonu daha böyle geçirecek hem psikolojik hem finansal durumumuz yok. O yüzden herkesten öncelikle tabii kendi sağlıkları için lütfen yazın önlemlere dikkat edelim ve aşı olacaklar da aşısını olsun."

"LİSTENİN SON ANDA AÇIKLANMASI SIKINTI YARATMAZ"

"Fenerbahçe’nin seçimlerine bakarsanız, Aziz başkanın tek aday olarak girdiği dönemlerde de cumartesi sabahı, normalde Pazar günü oy verilir, cumartesi konuşmalar yapılır, genelde seçimin ilk gününde yönetim kurulları açıklanır. Gidin 20 sene geriye, belki 1-2 aday dışında hep son dakikada açıklanır. Dolayısıyla bu, bizim camiamızın kültürüne ters bir durum değil. Hatta geçmiş yıllarda çok kez gece yarıları listelerin değiştiği olmuştur. Bunu yaşayarak gördük. Sağlıklı bir sistem mi? Belki de bazı başka takımların yaptığı gibi seçime belli bir süre kala adayların yönetim ve diğer kurullarını açıklaması ve sabitleştirmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Ama bizim camiamızda ve tüzüğümüzle paralel olarak bunun son dakika açıklanması sıkıntı yaratmaz."

"3 YIL İSTEDİĞİMİZ GİBİ GEÇMEDİ"

"Gelelim yönetim kurulumuza… Yönetim kurulumuza öncelikle teşekkür ediyorum. 3 sene boyunca ki ışık hızında geçti, hem benim liderliğimde hem de camiamızın çıkarları konusunda herkes özveriyle samimiyetle elinden geleni yaptı. Biz Fenerbahçe’yi devraldığımızda çok da parlak bir tabloyla devralmadık. İşimiz zaten başından zordu. Bir de benim üstümde kurgulanan algılar, benim amacım Fenerbahçe’ye başkanlık yapmaktan öteye, hatta kulübümüzü bir araç olarak kullanıp siyasi emeller içinde olduğum pompalanmıştı biliyorsunuz. Ne yazık ki yer edindi. Bana göre deli saçması bir olaydı. Şu an bunun değiştiğini düşünüyorum. Bu algı, bu rüzgardan nasibini alan, durumdan faydalanan veya kraldan çok kralcı olan veya rüzgarın geldiği yerleri daha sempatik gören insanlar tabii bizim saha dışındaki hayatımızda kolay olmadı. Yönetim kurulundan buraya gelmiştik, burayı daha sonra açarız. Yönetim kurulu olarak hem finansal açıdan hiç konfor alanı kalmamış bir Fenerbahçe’ye geldik hem 4 yıldır şampiyon olamamış bir kulüp, şampiyonluk baskısı var hem de diğer hiçbir rakibimizin uğraşmak zorunda kalmadığı dış etkenlerle uğraşarak bir 3 yıl geçirdik. İstediğimiz gibi geçti mi hayır. Bir gerçek var ki herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı."

"YÖNETİMDE TAZE KANA DA İHTİYAÇ VAR"

"Bu arada ikisi sağlık nedeniyle olmak üzere 4 ayrılığımız oldu. Bu da bu süreçte normaldir. Ama dikkat edin buradaki Ali Koç karşıtlığı, başka kulüplerin muhatap olmadığı şeyler derken işte bakın diğer kulüplerin hiçbirinin yönetimi konuşulmaz. Trabzonspor’da yöneticilerin isimlerini bir iki kişi dışında bilmezsiniz. Beşiktaş ve Galatasaray da keza öyle. Ama her sorgulanan, eleştirilen bizim taraf olmuştur. Şunu söylemek istiyorum; hepsine teşekkür ediyorum. Tabii bir taze kana ihtiyacımız var. Bu yöneticilik ya da başkanlık öyle bir şey ki eğitimi yok. İş başında tecrübeyi kazanıyorsun. Dolayısıyla bu 3 yılın verdiği iyisiyle kötüsüyle günahıyla sevabıyla bir tecrübe var. Tabii ki bu yönetim kurulun en az yarısından fazlasıyla devam edilecek. Tabii ki yorulan arkadaşlarımız oldu. Bununla birlikte taze kana da ihtiyaç var. Bazı eksiklerimiz var. Mesela Ankara temsiliyetimiz zayıftı yönetimimizde. Belli kriterler belirliyoruz. En az 4’ü kadın olsun, şu kadarı camiadan, şu kadarı iş dünyasından, şu kadarı genç olsun gibi. Hedefimiz seçim gününe bırakmadan Perşembe günü açıklamak."

"KİMSEYİ PARA VERSİN DİYE YÖNETİME ALMIYORUZ"

"Hiç kimseyi ekonomik gücü, para versin diye almıyoruz. Bu geçmişte denenmiş yöntemlerdi, bu çağa ters düşen yöntem. Sözkonusu Fenerbahçe ise son derece cömert insanlara sahibiz. Büyük iş adamı reklam veriyor, locasını alıyor, sponsor oluyor, taraftarımız forma alıyor, SMS atıyor. Yıllardır böyle olmuştur."

"KULÜPLERİ PROFESYONELLERİN YÖNETECEĞİ BİR YAPI OLMALI"

"Listemiz iki üç karar dışında isimlerin hepsi tamam. Burada 22 kişilik yönetim kurulu var. Bana göre fazla. Tüzük değişikliğinde ele alınması gereken konulardan birisi bu diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de o kadar çok yapılacak iş var ki. Kuvvetli yönetime gerek var. Bizler gönüllü yönetim kurulu üyesi, gönüllü başkanız. Bugün varız, yarın yokuz. Burada kulübün insan kaynağı sermayesinin kuvvetli olması, işin ağırlığını gerçek anlamda kalibresi yüksek profesyoneller olması lazım. 3 senedir insan kaynağı seviyesinde bunu arttırdığımızı görüyorum. Bütün kulüplerin yapması gereken, kurumsallaşmış, profesyonellerin yöneteceği yapının hakim olması. Yönetim kurulunun üst tarafta denetliyor olmasını düşünüyorum."

"İLK SEZONDA FUTBOLDA ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞE GİTMEK YANLIŞTI"

Genel kurulumuzu, kongrelerimiz bizi layık görürse sonuna kadar götürürüz. Şampiyon olunca devam edip etmeme konusunda düşüncelerimi gözden geçiririm. Fenerbahçe üzerinde algı, maniplasyon kurgusu var. Bir de Ali Koç karşıtlığını koyduğunuzda zaman zaman sorguluyorsunuz, ne yapmaya çalışıyoruz, insanlar ne ile uğraşıyor diye. Bazen mantıkla, bazen duygular elvermez. Herhalükarda 3 sene , atılan tohumların meyvelerini toplama dönemiydi. Pekçok yapısal konuda biz bunu yaptık. Bizi sıkıntıya sokan, esas konu 1. sezonumuzda hiç beklemediğimiz gelişmelerle, sonuçlarla karşılaşmak. O zaman ne şampiyonluk vadettik, ne de pembe dünya. Belki de en yanlış tercihlerden bir tanesi futbol anlamında çok büyük değişikliğe gittik. Arkasından gelen sonuçlar bütün odağımızı, enerjimizi, motivasyonumuzu, ne yazık ki günlük olaylara, günlük sonuçlara odaklamak zorunda kaldık.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...