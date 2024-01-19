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        Haberler Gündem Çankırı'da 'yüksek kar vaadi' 100 milyon TL'lik dolandırıcılığa 5 gözaltı - Güncel haberler

        Çankırı'da 'yüksek kar vaadi' 100 milyon TL'lik dolandırıcılığa 5 gözaltı

        Çankırı'da, yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 23:45 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:45
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        Yüksek kar vaadiyle dolandırdılar
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        Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        1,5 yıl içerisinde vatandaşları yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandıran şüphelilerin belirlenen adreslerine baskın yapıldı.

        Operasyonda 5 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramada ise doküman, dijital materyal ve dekontlar ele geçirildi.

        Materyallere el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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