Çankırı'da kaza! Ölü ve yaralılar var

İHA

Kaza, Çankırı’nın Ilgaz ilçesi D100 karayolu Çörekler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih G. (71) idaresindeki 34 VZ 3096 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen K.T. (42) yönetimindeki 34 GJ 5851 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, Salih G. ile aynı araçta bulunan Nariman G. Olay yerinde, M.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ilgaz Devlet Hastanesi ve Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.