Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı
M.E.Y. (42) idaresindeki otomobil, Çankırı-Ankara kara yolu Kızılırmak kavşağında Ş.Ç. (41) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.Ç. (11), K.Ç, (50), H.E.Ç. (8), Y.E.Ç. (2), E.Ç. (29) ve A.M.Ç. (3) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerince yol güvenliğinin alınmasının ardından itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.