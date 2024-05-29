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        Haberler Gündem 3. Sayfa Canip Akar yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı - Kars haberler, en son haberler

        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!

        İzmir'den Kars'ın Sarıkamış ilçesine yeğeninin düğününe gelen 64 yaşındaki Canip Akar, Sırataşlar köyünde komşunun ahırından çıkan boğanın saldırısına uğradı. Akar, aldığı boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 08:05 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:27
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        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
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        Kars'ta, Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde, kardeşinin evinin önünde duran Canip Akar (64), komşu ahırından aniden çıkan boğanın saldırısına uğramasıyla ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        YEĞENİNİN DÜĞÜNÜNE GELMİŞTİ

        Akar'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. İzmir'de yaşayan Canip Akar'ın yeğeninin düğünü için köye geldiği öğrenildi.

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