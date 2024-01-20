Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Canikdere Şelalesi yerli turistlerin vazgeçilmezi oldu

        Canikdere Şelalesi yerli turistlerin vazgeçilmezi oldu

        Trabzon'un Tonya ilçesinde 14 metreden dökülen Canikdere Şelalesi, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, turizm cenneti Canikdere Şelalesi'ni tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

        • 2

          Beşel, ilçe merkezine 800 metre uzaklıktaki şelalenin çok önemli bir rekreasyon, dinlenme ve gezinti alanı olduğunu ifade etti.

        • 3

          Şelalenin bulunduğu bölgeye doğaya uyumlu gezinti yolu yaptıklarını belirten Beşel, "İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve belediyemizin imkanlarıyla temin ettiğimiz ödenekle 650 metre uzunluğunda çelik konsorsiyum üzerine ahşap, devamında 1900 metrelik kauçuk zeminli yürüyüş yolu yaptık ve ilçemize kazandırdık" dedi.

        • 4

          Beşel, şelalenin yerli ve yabancı turistler için önemli dinlenme ve gezi alanı olduğunu dile getirerek, "Çevre ilçelerden, illerden ve yurt dışından gelen misafirlerin yoğun ziyaretine konu oldu. Mutluyuz, burası güzel bir yer. Gürültü, egzoz ve çevre kirliliğinden uzakta, insanların zihin dinlendirebileceği bir alan olarak ilçemize kazandırdık" diye konuştu.

        • 5

          Şelalenin ilgi gördüğünü aktaran Beşel, şunları kaydetti:

          "Canikdere Şelalesi, 4 mevsim farklı güzelliklere bürünüyor. İlkbahar döneminde tabiri caizse yalan dünya cenneti oluyor. Işıklandırması var, akşam da istediğiniz saatlerde burada gezinti yapabilirsiniz. Misafirlerin dinlenebileceği ve ilçenin farklı lezzetlerini tadacağı restoranlar, sosyal tesis ve dinlenme alanları bulunuyor. Doğa bizim, işlendiği takdirde çok güzel görüntüler ortaya çıkabiliyor. Doğamızı eğlenme, stres atma alanı olarak tanzim etmeyi öncelikli belediye görevlerinden biri olarak görüyorum."

        • 6

          Beşel, şelaleyi yazın 200 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatarak, ilçeye bağlı Erikbeli ve Kadıralak yaylalarının da her mevsim turistlerin ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

        • 7

          Ailesiyle şelalenin bulunduğu bölgeyi gezen Süleyman Özoğlu, "Dört mevsim ayrı güzelliği var. İnsanlar buraları gelip görsünler, zaman geçirsinler" dedi.

          Paşa Emre Durmuş da karın ardından şelalenin güzelliği görmek istediğini ifade etti.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa