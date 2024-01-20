Canikdere Şelalesi yerli turistlerin vazgeçilmezi oldu

Beşel, şelalenin yerli ve yabancı turistler için önemli dinlenme ve gezi alanı olduğunu dile getirerek, "Çevre ilçelerden, illerden ve yurt dışından gelen misafirlerin yoğun ziyaretine konu oldu. Mutluyuz, burası güzel bir yer. Gürültü, egzoz ve çevre kirliliğinden uzakta, insanların zihin dinlendirebileceği bir alan olarak ilçemize kazandırdık" diye konuştu.