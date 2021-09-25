Eşine 2 gün işkence yaptı! Sonrası vahşet!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün gece kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı.
Sürekli tartışma yaşayan çiftin son olarak 23 Eylül Perşembe gecesi kavga etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem’in başına sert bir cisimle vurarak öldürdü.
POLİS, ŞÜPHELİYLE EVLERİNE GİTTİ
İHA'da yer alan habere göre eşinin ölmesinin ardından gece dışarıya çıkan Mehmet Senem, devriye atarken kendisinden şüphelenerek durduran polis ekiplerine, "Eşimle kavga ettim, hava almaya çıktım" dedi. Şahsın konuşmalarından şüphelenen polis ekipleri, gittikleri evde ise Hatice Senem'i yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Polislerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 9 ay önce anne olan Hatice Senem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kadının cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayda gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet Senem ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
OTOPSİDE 2 GÜNLÜK İŞKENCE ÇIKTI
Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hatice Senem'in yapılan otopsisinde 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
CENAZESİ AİLESİNE VERİLDİ
Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Hatice Senem'in cenazesi, İstanbul Esenyurt'ta toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi.
BEBEĞİNİN YANINDA KATLEDİLDİ
Kızının bebeğinin olduğu evde katledildiğini anlatan acılı baba Hüseyin Kurban, “Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum. Kızım 3 yıl önce evlendi. Bir de 9 aylık çocuğu var. Çocuğunu da bırakarak kızımın kafasına sert bir cisimle darbe vurarak katletti bu cani. Bunların kısa sürede cezaevinden çıkmaması için devletimizden yardım bekliyorum.
"BİZE HEP 'ÖLDÜRÜLECEĞİM' DERDİ"
Hep öldüreceğim derdi bize. Biz ‘Bırak kızımızı, getir bize teslim et’ deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde ‘Biz aşiretiz, adam keseriz’ diyerek kızımı bu hale getirdi. Cuma gününden bu yana, 2 gündür kızımı işkence yaparak tespit etti savcımız” dedi.
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