Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’da M.O. adlı adam, yılbaşı gecesini boşandığı eşi Z.D. ile birlikte kutlamak için onun evine gitti. Ancak eski eşi tarafından reddedildi. Anahtarla eski eşinin evine giren M.O., genç kadını kızlarının gözleri önünde bıçaklayarak kaçtı. Bu sırada araya giren kızını da yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın ölümden döndü. Yaralanan kızı ise ayakta tedavi edildi.

"SEN KARIŞAMAZSIN' DEDİ, KENDİMİ KAYBETTİM"

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.O., “Saat 23.0 sıralarına kadar alkol aldım. Sonra eski eşimin evine gittim. Zile bastım, balkona çıktı. ‘Şehre gidelim yılbaşını kutlayalım’ dedim. Kabul etmedi. Sonra anahtarımla eve girdim. Bu sırada eski eşim bir kişiye, ‘Seni seviyorum. Mutlu yıllar. Az kaldı' gibi sözler söylediğini duydum. Beni görünce, ‘Sen karışamazsın’ dedi. Kendimi kaybettim. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım. Kızım araya girdi. Evden ağlayarak çıktım. Ölmek için denize atladım. Sonra denizden çıktım. Ben öldürmek için eski eşimi bıçaklamadım” dedi.

TELEFONDA ESKİ EŞİNİ TEHDİT ETTİ

Saldırıyı yaralı atlatan Z.D., eşinin kendisine yönelik "Bıçağın tadını alacaksın" şeklinde sözler söylediğini belirterek, “Anahtarla eve girdi. Kızım uykudayken bana bıçakla saldırdı” dedi. K.O. ise annesinin çığlıklarına uyandığını, babasının annesini bıçakladığını söyledi. Olayın ardından yakalanan M.O. tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu Trabzon Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Raporda, Z.D.’nin karın bölgesinde 7, sırtında 2, sağ yan tarafından 1, sağ elinde 1, sol elinde 1 kesi olduğu belirtildi. Karındaki ve sağ yan taraftaki üç bıçak darbesinin ölümcül olduğu belirtilen raporda, diğer yaraların ise basit tıbbi müdahale ile giderebileceğine yer verildi. K.O.’nun ise hafif şekilde yaralandığı raporda yer aldı.

İKİ SUÇTAN YARGILANACAK

M.O., Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi’nden eski eşine yönelik öldürmeye teşebbüs, kızına yönelik ise yaralama suçundan hakim karşısına çıkacak. Eski eşine yönelik eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından müebbet hapis cezası yerine 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenilen M.O.'nun kızına yönelik eyleminden ötürü ise 8 aydan iki yıla kadar cezalandırılması talep edildi.