Öte yandan Caner Çalışır'ın bir arkadaşına, "Kerimcan'ı da sildim. Yanımda kalan çocuk da gitti, tek başıma kaldım yine. Cemal Can (Canseven),bak gelsin de çok özledim onu, tek başıma hiç bırakmazdı beni." mesajlarını attığı ortaya çıktı.