Candan'dan 'Neşe' Yalın'dan 'Disko'

09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BKM organizasyonuyla gerçekleşecek Denizbank Açıkhava Konserleri'nin açılışını 9 Temmuz'da Candan Erçetin yapacak. Her yıl, dekoruyla, kostümüyle dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin, bu yıl konserinin konusunu 'Neşe' olarak belirledi.
Candan Erçetin'den sonraki gün sahneye çıkacak olan Yalın ise konserini 5 bin kişilik diskoya çevirecek. Kariyerinin 15'inci yılını kutlayan Yalın, hit olan çalışmalarından oluşan repertuarını dev bir diskoyu andıracak olan şovla icra edecek. Yalın, seyircilerin interaktif sürprizlerle dahil olurken konserde sahneye1980'lerin konseptine uygun özel kostümlerle çıkacak.
DENİZBANK AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ:
9 Temmuz Salı CANDAN ERÇETİN
10 Temmuz Çarşamba YALIN
11 Temmuz Perşembe HALUK LEVENT
12 Temmuz Cuma DOĞU DEMİRKOL
13 Temmuz Cumartesi AŞKIN NUR YENGİ & MEHMET ERDEM
16 Temmuz Salı FIRAT TANIŞ ile GELİN TANIŞ OLALIM
17 Temmuz Çarşamba YILMAZ ERDOĞAN ve ÇGH 2
18 Temmuz Perşembe KENAN DOĞULU
18 Ağustos Pazar ATA DEMİRER GAZİNOSU
20 Ağustos Salı ŞEVVAL SAM
14 Eylül Cumartesi CEM ADRIAN
16 Eylül Pazartesi KAAN SEKBAN – SAÇMALAR
17 Eylül Salı GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
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