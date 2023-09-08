Çanakkale'nin saklı güzelliği: Mıhlı Şelalesi
Çanakkale Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu'da yer alan saklı güzellik Mıhlı Şelalesi, Kaz Dağları turuna çıkanların uğrak noktası oldu
Giriş: 08.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:15
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Çanakkale Ayvacık’a bağlı Küçükkuyu’da yer alan Mıhlı Şelalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
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Doğal güzellikleriyle herkesi adeta büyüleyen Mıhlı Şelalesi, Kaz Dağları turuna çıkanların da uğrak yerleri arasında bulunuyor.
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Şelalenin yaklaşık 250-300 metre aşağı kısmında Başdeğirmen Köprüsü yer alıyor.
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İşte Çanakkale'nin saklı güzelliğinden kareler...
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