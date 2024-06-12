Çanakkale, Muğla ve Snop'ta orman yangını
Çanakkale'nin Eceabat, Muğla'nın Milas ve Sinop'un Dikmen ilçesinde orman yangını çıktı. Milas'taki yangın söndürülürken, Çanakkale ve Sinop'taki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Eceabat'ın Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi.
Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.
Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.
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MUĞLA MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Çanakkale'deki yangına müdahale sürerken bir yangın haberi de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi.
Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
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İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
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SİNOP'TA ORMAN YANGINI
Sinop'un Dikmen ilçesinde de orman yangını başladı.
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İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.
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Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.
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Çanakkale'de dün de Bayramiç ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.
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Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürülürken, 5 hektar alan zarar görmüştü.