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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale, Muğla ve Snop'ta orman yangını | Son dakika haberleri

        Çanakkale, Muğla ve Snop'ta orman yangını

        Çanakkale'nin Eceabat, Muğla'nın Milas ve Sinop'un Dikmen ilçesinde orman yangını çıktı. Milas'taki yangın söndürülürken, Çanakkale ve Sinop'taki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:49
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          Eceabat'ın Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

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          İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.

          Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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          Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi.

          Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

          Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.

        • 4

          MUĞLA MİLAS'TA ORMAN YANGINI

          Çanakkale'deki yangına müdahale sürerken bir yangın haberi de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi. 

          Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        • 5

          İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

          Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

        • 6

          SİNOP'TA ORMAN YANGINI

          Sinop'un Dikmen ilçesinde de orman yangını başladı. 

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          İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.

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          Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

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          Çanakkale'de dün de Bayramiç ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

           

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          Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürülürken, 5 hektar alan zarar görmüştü.

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