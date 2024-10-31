Çanakkale'de sahil kırmızıya boyandı
Çanakkale'de lodosun etkisiyle sahil şeridini kırmızı yosunlar kapladı. Kentin sahilleri yosunlarla birlikte adeta kızıla boyandı.
Giriş: 31.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:54
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Marmara'da etkili olan lodos, Çanakkale sahillerine kırmızı yosun getirdi.
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Lodosun etkisiyle denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Çanakkale sahillerini sardı.
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Yeni Kordon kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı.
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