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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de sahil kırmızıya boyandı | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de sahil kırmızıya boyandı

        Çanakkale'de lodosun etkisiyle sahil şeridini kırmızı yosunlar kapladı. Kentin sahilleri yosunlarla birlikte adeta kızıla boyandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:54
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          Marmara'da etkili olan lodos, Çanakkale sahillerine kırmızı yosun getirdi.

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          Lodosun etkisiyle denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Çanakkale sahillerini sardı.

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          Yeni Kordon kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı.

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