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        Haberler Gündem Çanakkale'de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli ile 17 Şubat son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Çanakkale'de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi olarak her an birçok deprem yaşıyor. Birçoğu küçük ölçekli olsa da gün boyunca neredeyse yurdun geneli sallanıyor. Her deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. 16 Şubat'ta Çanakkale'de kadar peş peşe birçok deprem kaydedildi. Bunun yanı sıra Malatya'da olan 4.1 büyüklüğündeki deprem de kendini hissettirdi. İşte, 17 Şubat Cumartesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 00:04 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:04
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        • 1

          Türkiye'de her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. 16 Şubat günü yine birçok il sallandı. Özellikle Çanakkale'de 30'a yakın deprem kaydedildi. Tüm depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. İşte, 17 Şubat Cumartesi 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...

        • 2

          ÇANAKKALE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER!

          Çanakkale, 16 Şubat günü birçok depremle sallandı. İlk deprem sabah saatlerinde 2.6 ile oldu. İlk depremi farklı büyüklükteki 29 deprem takip etti. Bu depremler arasında en büyükleri 3.3 ve 2.8 olarak ölçüldü.

        • 3

          MUĞLA DEPREMLE SALLANDI

          Kandilli'ye göre; Muğla'da saat 01.36'da, 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, yerin neredeyse 4 kilometre altında meydana geldi. Muğla dün de 12 farklı büyüklükteki depremlerle sallanmıştı.

        • 4

          MALATYA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

          Depremi yaşayan başka bir şehir de Malatya oldu. Malatya, sabah 7 civarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

        • 5

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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