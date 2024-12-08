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        Haberler Gündem Çanakkale'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çanakkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 03:13 Güncelleme: 08.12.2024 - 03:13
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        İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        İlçeye bağlı Etili köyüne işçi taşıyan Sebahattin Çakır idaresindeki servis minibüsü, sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf: AA

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