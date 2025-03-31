Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç karayolunda meydana geldi. Orhan Arslan yönetimindeki otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

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3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre; kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Orhan Arslan, yanında bulunan Yasemin Arslan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan diğer otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralandı. Zeybekoğlu, olay yerine gelen ambulansla sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.