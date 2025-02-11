Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki su seviyesinin farklı olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şöyle konuştu: "Dolayısıyla zaten geçmişe göre şu anda hem yüksek basınçtan kaynaklı hem de poyrazın Karadeniz'in Kilyos kıyılarına yığdığı su, Boğaz'dan şelale gibi akıyor. Bu akan su, poyraz ve yüksek basıncın etkisiyle Boğazlar yoluyla önce Kuzey Ege, sonra Güney Ege'ye doğru akıyor. Mesela şu anda Gökçeada kıyılarındaki su seviyesi, Girit'in kuzey bölgesine göre 70-75 santimetre daha yukarıda. Dolayısıyla o suyun hem yüksek basınç hem de kuvvetli rüzgarın etkisiyle güneye doğru sürüklenmesi, bizim kıyılarımıza suların çekilmesi olarak yansıyor."