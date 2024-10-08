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        Haberler Gündem Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 01:45 Güncelleme: 08.10.2024 - 01:45
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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        Aliağa'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan "RAZOUK" isimli 100 metre boyundaki kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Karanlık Liman Demir Sahası önlerinde makine arızası meydana geldi.

        AA'nın haberine göre; gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "KURTARMA-3" römorkörü refakatinde götürüldüğü Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #çanakkale boğazı
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